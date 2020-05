E-Autos kommen nicht vom Fleck

Doch was könnte den großen „Bang“ auslösen, der Elektromobilität auf die Überholspur katapultiert? Die deutsche Autoindustrie fordert Anreizprämien, die Private beim Kauf eines E-Autos vom Staat bekommen. Die Forderung ist nachvollziehbar, denn billig sind die Stromer nicht. Für einen Opel Ampera legt man schon einmal rund 45.000 Euro auf den Tisch. Es müsse etwas getan werden, „um für die Kunden das Angebot noch attraktiver zu machen“, sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche unlängst.

Doch Kanzlerin Angela Merkel winkt ab. Sie will ihr Ziel – eine Million E-Autos in Deutschland bis 2020 – ohne Kaufprämien erreichen. Für Vizekanzler und Wirtschaftsminister Philipp Rösler ist klar: Die besten Treiber für E-Mobilität sind Innovation, freier Markt und Wettbewerb. Immerhin setzt er sich dafür ein, Elektroautos steuerlich zu begünstigen und ihnen Vorteile im Straßenverkehr einzuräumen – etwa bei der Nutzung von Sonderspuren für Stromer. Auch in Österreich hält die Regierung im Übrigen wenig von Kaufprämien.

Bleibt also Forschung und Entwicklung. Damit konnte vergangene Woche auch das kleine Österreich aufwarten. Im Zuge ihrer bereits seit Längerem laufenden Kooperation im Elektromobilitätsbereich präsentierten der Verbund und Siemens Fortschritte bei ihrem Forschungsprojekt EMPORA. Im Fokus des Projekts steht die Bereitstellung eins zukunftsfähigen Ladein­frastruktursystems: vom Lade-, über das Datenmanagement, der Bereitstellung von erneuerbarer Energie bis hin zu Verrechnung und Kundenmanagement. Ziel sei es, das Angebot für die Konsumenten so nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten.