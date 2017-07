In Deutschland wird er ehrfürchtig "Autopapst" genannt: Ferdinand Dudenhöffer. Im KURIER-Gespräch übt er scharfe Kritik an den deutschen Autobauern und an der Politik in seinem Land.

KURIER: Ist nach dem Abgasskandal das mutmaßliche Kartell der VW-Gruppe mit Daimler und BMW der GAU der deutschen Autoindustrie?

Ferdinand Dudenhöffer: Ja, das ist ein GAU und das ist noch höflich ausgedrückt. Seit zwei Jahren wird es nur noch schlimmer.

Hätten Sie vermutet, dass es ein solch großes Kartell geben könnte?

Nein, aber es ist ein Teil, der sich in die gesamte Geschichte fügt. Vielleicht war es Dummheit. In Deutschland dauert es sehr lange, bis man ein Einsehen hat, dass so etwas nicht geht.

Autobauer arbeiten ja in vielen Bereichen zusammen. Ab welchem Punkt wird das zu einem Kartellproblem?

Wenn man sich bei Preisen abspricht. Bei der Technik ist es erlaubt, sofern man dies bei den Kartellbehörden anmeldet. Die hätte aber im Fall der Abgasreinigung sicher nicht "Ja" gesagt, weil die Vermutung naheliegt, dass man mehr Schadstoffe in die Luft bläst, um Geld zu sparen.

Inwieweit orten Sie ein politisches Versagen?

Merkel hat geglaubt, sie tut der Autoindustrie etwas Gutes, indem sie ihren Parteifreund Matthias Wissmann als Präsident des Verbands der Autoindustrie vorgeschlagen und damit zum Cheflobbyisten gemacht hat. Das ist fast wie bei Trump. Und dann gibt es mit Verkehrsminister Dobrindt jemanden, der sich 50 Prozent seiner Zeit mit einer abstrusen Autobahnmaut beschäftigt, aber seit Jahren wissen müsste, dass unsere Diesel-Autos deutlich mehr Stickoxide ausstoßen als seine Behörde misst. Jetzt fällt ihnen der Skandal auf den Kopf. Die Politik hat durch wegschauen und schlechte Gesetze die Krise mitverursacht.

Was erwarten Sie vom Dieselgipfel kommende Woche?

Man wird versuchen, ein Trostpflästerchen auf den Diesel zu kleben. Wir werden eine Softwarelösung präsentiert bekommen, die den Schadstoffausstoß senken soll. Nur warum haben wir dieses Wundermittel nicht schon früher gesehen, wenn es so toll funktioniert?

Wird es funktionieren?

Mögliche Nebenwirkungen hinsichtlich Schadstoffausstoß, Verbrauch und Auswirkung auf Motoren werden wir erst in einigen Monaten sehen und damit auch, ob es sich um eine Mogelpackung handelt. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Dann kommen Fahrverbote. Denn nach unserer Verfassung hat jeder das Recht auf saubere Luft und damit Gesundheit. Das Recht auf Mobilität steht da hingegen nicht drin – das sagen nur die Politiker. In Österreich werden die Abmahnungen der EU bezüglich verfehlter Umweltziele wenigstens ernst genommen und Maßnahmen ergriffen. In Deutschland gibt es nicht einmal einen Strafenkatalog.

Ist der Diesel zukunftsfähig?

Nein. Deutschland müsste einen Plan für die Zukunft und nicht für die Vergangenheit haben. Die deutschen Autobauer müssen einsehen, dass es keinen Sinn macht, diese verlorene Schlacht weiter zu führen. Dass der Diesel klimafreundlich ist, ist ein Märchen aus 1000 und einer Nacht. Statt den Diesel zu subventionieren, sollten wir schauen, dass die Menschen in den Städten wieder atmen können. In Deutschland wird der Diesel mit 18 Cent pro Liter weniger Steuer belastet. Seit 1985 wurden unvorstellbare 200 Milliarden Euro Steuerzugeständnisse beim Diesel gegeben. Mit dem Geld hätte man viel machen können.

Was denn?

Die Zukunft geht in Richtung Hybrid- und E-Mobilität. Wir brauchen einen deutschen Toyota. Dieser kommt auch ohne Diesel aus. Wir benötigen auch mehr E-Modelle, bessere Lade-Infrastruktur und mehr Subventionen für E-Autos. Und man soll sich Frankreich und Großbritannien zum Vorbild nehmen, die ab 2040 keine Autos mit Verbrennungsmotoren zulassen.

Bis dahin sind es ja noch 23 Jahre, viel Zeit also.

Die Autobauer sagen immer, sie brauchen mehr Zeit. 2040 werden sie das auch noch sagen. 20 Jahre Planungssicherheit sind genug. Wir brauchen aber eine Politik, die diese Vorgaben setzt.

Das wird aber vor den Bundestagswahlen unrealistisch.

Auch danach, weil egal ob CDU oder SPD, irgendwo sind immer Landtagswahlen. Dabei gibt es mit China ein Beispiel, wie es ganz kurzfristig funktionieren kann. Dort gibt es ab nächstem Jahr eine Quote: Alle Hersteller müssen acht Prozent aller Neuwagen als E-Autos verkaufen. Verfehlen sie das Ziel, gibt es Strafen.

Beim E-Auto gibt es aber trotz Förderungen noch wenig Käufer. Auch die Batterietechnik ist nicht ausgereift ...

Im Premiummarkt fährt Tesla derzeit allen davon. Dort funktioniert es, weil das richtige Produkt da ist und Tesla seine Schnellladestruktur hat. Was bei Premium funktioniert, können wir auch ins Standardauto bringen. Die Batteriepreise fallen, die Ladeinfrastruktur macht Fortschritte. Es ist also möglich, wenn wir wollen.

Was würden Sie jemanden sagen, der ein Dieselauto kaufen will?

Ich würde abraten. Die schon einen haben und auf dem Land leben, sollen fahren, bis das Auto in Ruhestand geht. Jene in der Stadt sollten ihn eher verkaufen. Denn bei Fahrverboten kommen die Preise lawinenartig ins Rutschen.

Foto: /Car-Center/UNI DUISBURG

Zur Person: Ferdinand Dudenhöffer

Der 1951 in Karlsruhe geborene Autoexperte begann nach dem Volkswirtschafts-Studium seine Karriere 1985 in der Marketing- Abteilung von Opel. Es folgten führende Positionen in Marketing und Vertrieb bei Porsche, Peugeot und Citroën, ehe er 2000 Direktor des CAR (Center Automotive Research) wurde.