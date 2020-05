Duden nimmt "Vorständin" auf

Auf den Einzug der Frauen in die Vorstandsetagen der Konzerne war die deutsche Sprache nicht vorbereitet. In jeder Firma gibt es den Techniker oder die Technikerin, den Personalchef oder die Personalchefin. Für weibliche Vorstände aber fehlten die Worte - obwohl sie längst keine Exotinnen mehr sind. "Frau Vorstand?" "Vorstandsfrau?" "Vorstandsmitglied?". Mit dieser Unsicherheit ist wohl bald Schluss: Der Begriff "Vorständin" ist auf dem Weg in den Duden. "Ich sehe gute Chancen, dass er aufgenommen wird", sagte der Leiter der Duden-Redaktion, Werner Scholze-Stubenrecht, zur Nachrichtenagentur dpa.

Vor wenigen Jahren hat sich die Frage nach der Bezeichnung der weiblichen Vorstände nicht gestellt - weil es sie kaum gab. Inzwischen aber sitzen 15 weibliche Vorstandsmitglieder in den deutschen DAX-Konzernen - bei der Allianz, BMW, BASF, Daimler, der Deutschen Post, der Telekom und anderen Konzernen.