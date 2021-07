Drogeriekette Schlecker ist pleite

Details zu den 970 österreichischen Filialen sind noch nicht bekannt. Erst vor drei Tagen hatte Schlecker-Sprecher Patrick Hacker gemeint, Österreich sei von der Schließungswelle nicht betroffen. "Innerhalb des Konzerns ist die Situation in Österreich vorbildlich", meinte er. Hierzulande arbeiten etwa 3000 Personen bei der Drogeriekette. "Unmittelbar bemüht man sich, die Geschäfte in Österreich aufrechtzuerhalten", sagte Karl Proyer, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA-djp). Dies habe ihm Schlecker-Österreich-Geschäftsführer Andreas Kozik gesagt.



Eine Insolvenz in Deutschland könnte die Österreich-Tochter aber mit in den Abgrund reißen, waren sich Experten heute einig. Die sogenannte Planinsolvenz, die Schlecker anstrebt, ist ein Spezialfall des deutschen Insolvenzverfahrens und entspricht in etwa dem in Österreich 2010 eingeführtem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung.