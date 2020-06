Drittes mageres Jahr für Landwirte

Es ist ein Glücksspiel. Denn das Wetter ist ein entscheidender Faktor für die Preisgestaltung am Weltmarkt. Bei schlechten Ernten in den großen Produktionsländern steigen die Preise für Agrarprodukte in lichte Höhen. Hohe Ernteerträge sowie schlechte Qualität sorgen hingegen für massive Rückgänge bei den Erzeugerpreisen. Bei Kartoffeln betrug das Minus laut der EU-Statistikbehörde Eurostat fast 25 Prozent, bei Getreide rund 14 Prozent.