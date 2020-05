Auf der Suche nach neuen Märkten

Drei Jahre war kein österreichisches Regierungsmitglied in China, seit Montag sind es dafür gleich drei, Vizekanzler Mitterlehner und die Minister Kurz und Rupprechter. Dazu führt Kammerpräsident Leitl eine riesige Wirtschaftsdelegation an, und der Präsident der Akademie der Wissenschaft, Zeilinger, ist mit vielen anderen Forschern da.

Österreich will mit China mehr Geschäfte machen. Ganz ohne Klischees geht es aber nicht. Ein Internet-Portal wurde am Montag präsentiert, da werden in den sozialen Medien und per Internet-TV die Stärken Österreichs gezeigt. Schönbrunn und die Sisi dürfen nicht fehlen, es werden aber auch starke Industriemarken präsentiert.

Außenminister Kurz war beim abendlichen Empfang ein beliebtes Motiv für Fotos und Selfies. Männer in seinem Alter üben in China bestenfalls das Tragen von wichtigen Aktentaschen.

Bis 2020 soll das Handelsvolumen auf 20 Milliarden Euro verdoppelt werden, wobei Präsident Leitl aufmerksam macht, dass die Dienstleistungen noch schneller wachsen als die Produktion. Vizekanzler Mitterlehner findet es symptomatisch, dass der chinesische Vizepremier Wang freimütig den enormen, gesundheitsgefährdenden Smog angesprochen hat. Es werde offen über Probleme gesprochen. Auch die Rechtssicherheit für Investitionen, die noch eher bescheiden ist, soll verbessert werden. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei tagt gerade dazu.

Das Wirtschaftswachstum hat sich in China um die 7 Prozent eingependelt, mehr wolle man nicht, sagt die kommunistische Führung, die Belastungen der Umwelt sind schon jetzt gewaltig. Dafür soll die Forschung verstärkt werden, und hier ist man auf der Suche nach Partnern. Für die Forschungsförderungsgesellschaft ist Henrietta Egerth angereist. Sie will Abkommen abschließen, wodurch österreichische Unternehmen leichter Geld und Partner in der Region finden. Egerth sagt, dass die Schweizer schon oft vor uns da waren, auch Christoph Leitl meint: "Die Kreativität haben wir, aber wir müssen schneller werden. "

Auch die Politik Chinas wird thematisiert. Die Unruhen in Hongkong haben sowohl Mitterlehner als auch Kurz angesprochen, ohne nennenswerte Reaktion. Die Spannungen zwischen der EU und Russland beschäftigten Vizepremier Wang. "Politische Probleme müssen politisch behandelt werden, Sanktionen schaden allen, wir sind Freunde von Russland und Europa," sagte Wang zu den Österreichern. Präsident Leitl applaudierte, was man bei solchen Gesprächen sonst nicht macht, wie er selbst gestand.

Die Regierung müsse wiederkommen, so Mitterlehner. Es muss ja nicht die ganze sein, wie das inzwischen die Deutschen praktizieren. Kanzlerin Merkel war in den letzten beiden Jahren sieben Mal in China.