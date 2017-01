Der US-Leitindex Dow Jones Industrial ist am Mittwoch an der New Yorker Börse knapp nach Handelsstart zum ersten Mal in seiner Geschichte über die Marke von 20.000 Punkten gesprungen. Gegen 15.30 Uhr kletterte das Barometer um 0,57 Prozent auf 20.025,35 Punkte nach oben.

Der nötige Rückenwind kam von einer bisher gut laufenden Berichtssaison und der Hoffnung auf eine unter Donald Trump anziehende US-Konjunktur. So legten Boeing überraschend starke vierte Quartalszahlen vor. Auch United Technologies, State Street, Abbott Laboratories, AT&T und Ebay öffneten oder öffnen noch ihre Bücher für das vierte Quartal. Qualcomm veröffentlicht Zahlen zum ersten Quartal.

Seit Mitte Dezember hatte der weltberühmte Aktienindex immer wieder an der psychologisch wichtigen Marke gekratzt. Die Hoffnung auf eine wirtschaftsfreundliche Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump hatte den Index bis auf knapp 20.000 gehoben, zuletzt sorgten aber politische Sorgen in den USA bei den Anlegern für Zurückhaltung.

Nun scheint die Unsicherheit um die künftige Wirtschaftspolitik unter dem neuen US-Präsidenten erst einmal verflogen. Bereits am Vortag gab es bei allen drei großen Indizes Dow Jones Industrial, Nasdaq-100 und S&P-500 neue Höchstmarken zu verzeichnen. Die Politik bleibt dabei der wichtigste Kurstreiber, hieß es am Markt.