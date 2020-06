DiTech-Tochter "dimotion" ist pleite

Beim von DiTech angestrebten Sanierungsverfahren mit Fremdverwaltung müssen innerhalb von zwei Jahren mindestens 20 Prozent der Schulden bezahlt werden und die Mehrheit der Gläubiger muss dem Sanierungsplan zustimmen.

DiTech hat zurzeit 255 Mitarbeiter und betreibt 22 Filialen in Österreich. Anfang der Woche hatte das Unternehmen den Abbau von 60 bis 80 Mitarbeitern und das Aus für "einige" Filialen angekündigt.

Für Kunden wichtig: Gutscheine werden derzeit nicht eingelöst.

