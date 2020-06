Dissident will mit Clinton in die USA

Der aufsehenerregende Fall des blinden Bürgerrechtlers Chen G­uangcheng versetzt US-Außenministerin Hillary Clinton in eine immer schwierigere Lage: "Meine größte Hoffnung ist, dass es für mich und meine Familie möglich wäre, mit Clintons Flugzeug in die USA zu fliegen", ließ der 40-Jährige in der Nacht zum Donnerstag in zwei Telefon-Interviews wissen. Er appellierte auch an Präsident Barack Obama persönlich, seiner Familie zu helfen: "Wir sind in Gefahr." Am Morgen war Chen auf seinem Handy dann nicht mehr zu erreichen.

Clinton hält sich gemeinsam mit Finanzminister T­imothy Geithner zum alljährlichen Strategie-Dialog mit der chinesischen Führung in Peking auf. Es sollte um Wirtschaft, den Iran und Nordkorea gehen – der diplomatische Wirbel passt ihr gar nicht ins Konzept. Zudem muss sie nun dem Eindruck entgegenwirken, die USA hätten den Dissidenten im Stich gelassen.

Diese Version brachte Chen selbst in Umlauf. Nach seiner Flucht aus dem Hausarrest hatte er sich sechs Tage in der US-Botschaft in Peking versteckt gehalten. Dort hätten ihn extra angereiste US-Vertreter unter "enormen Druck" gesetzt, das Gebäude wieder zu verlassen.