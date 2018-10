Disruption ist ein Wachstumsbeschleuniger

„Nicht kopieren was ist, sondern kapieren, was kommt“, so begrüßte Gerald Groß am 23. Oktober 2018 die geladenen Fonds-Experten von Amundi Asset Management, und der Bank Austria in der WU-Mensa und leitete über zu Petra Schmidt, der Vertriebsverantwortlichen für die Veranlagungsexperten. Sie betont Amundis Fokus, die Welt zu screenen, um Antworten auf die Bedürfnisse der Zukunft zu finden. Mit der Veränderung der Blickwinkel verändert sich auch Amundis Konzentration auf eine nachhaltige Vertiefung in das Thema der Megatrends.

Ein demografischer Wandel