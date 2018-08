Disney verdient gut mit Kinohits und plant Netflix-Konkurrenz

Ein Blick auf die Zahlen des zweiten Quartals 2018 müsste dem Management des kalifornischen Unterhaltungskonzerns Walt Disney eigentlich Jubelschreie entlocken: Der Gewinn ist in den drei Monaten bis Ende Juni um 23 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar (2,5 Milliarden Euro) geklettert, der Umsatz legte um sieben Prozent auf 15,2 Milliarden Dollar zu.

Publikumsmagnete wie der Kinohit „Avengers: Infinity War“, die Steuersenkung in den USA und florierende Vergnügungsparks ließen die Kasse klingeln. Dennoch ist Vorstandschef Bob Iger nicht völlig entspannt. Zum einen hatten die Analysten an der Wall Street ein noch besseres Ergebnis erwartet. Anleger reagierten daher enttäuscht auf die Daten. Die Aktie verlor nach Bekanntgabe der Quartalszahlen am Dienstagabend deutlich und zeigte auch am Mittwoch weiter nach unten. Zum anderen macht die Streaming-Konkurrenz durch Anbieter wie Netflix dem Medienkonzern zu schaffen.

Iger gibt sich dennoch kämpferisch und betonte in einer Telefonkonferenz mit Analysten: „Wir bewegen uns mit Volldampf nach vorne“. So will er mit einem eigenen Streaming-Service punkten.