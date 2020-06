Dieselpreis kratzt an Ein-Euro-Marke

Die Ölpreise haben auch am Montag ihre Talfahrt fortgesetzt. Verantwortlich dafür ist die Entscheidung der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) vergangene Woche, das Ziel für ihre Fördermenge nicht zu verändern. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent lag in der Früh bei 68,36 US-Dollar (54,76 Euro). Das sind 1,79 US-Dollar weniger als am Freitag.

An manchen Zapfsäulen österreichischer Tankstellen präsentierte sich Montagmorgen ein ungewöhnliches Bild. Beim Diesel-Preis tauchte gleich hinter dem Komma ein Nuller auf: 1,099 Euro lautete der genaue Preis für einen Liter bei einer Tankstelle in Simmering. 1,159 Euro kostete dort ein Liter Super-95-Benzin.

