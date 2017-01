Ständig erreichbar, Emails nach Feierabend und am Wochenende – mit dem Smartphone und dem Computer sind die meisten Mitarbeiter mittlerweile rund um die Uhr erreichbar. Die Email-Flut kann allerdings Auswirkungen auf die Gesundheit haben.

Eine britische Studie der Loughborough University zeigt etwa, dass das Lesen und Versenden von Emails den Blutdruck, die Herzrate sowie den Spiegel des Stresshormons Cortisol erhöht.

Die Forscher untersuchten Verwaltungsmitarbeiter und stellten fest, dass 83 Prozent gestresst sind, wenn sie Emails bearbeiten. Dieser Stress stieg, wenn gleichzeitig telefoniert wurde.

Obwohl eine einzelne Email in etwa gleich viel Stress auslöst wie ein Telefonanruf oder ein Gespräch mit Kollegen, hatten Emails einen größeren Effekt. Das liegt daran, dass über den Tag verteilt deutlich mehr Emails zu bearbeiten sind.

Als besonders strapazierend werden Emails empfunden, die irrelevant sind, bei der Arbeit unterbrechen oder eine unmittelbare Antwort erfordern. Einzig Emails, die sich auf eine abgeschlossene Tätigkeit bezogen, hatten in der Studie einen beruhigenden Effekt.

Eine Rolle für den Anstieg des Stressniveaus spielt, dass das menschliche Gehirn nicht auf Multitasking ausgerichtet ist. Zwar können kurzzeitig mehrere Aufgaben gleichzeitig bedacht werden, bleibt diese Belastung aber dauerhaft bestehen, kommt es zu Gereiztheit und Stress.

Reduziert wird der Stress hingegen, wenn eingehende Emails in Ordnern nach Priorität gesammelt werden. Das zeigt auch die britische Studie: Mitarbeiter, die ihre Mails in Ordner nach Wichtigkeit verschoben, fühlten sich besser. So entsteht das Gefühl, mehr Kontrolle über die Email-Flut zu haben.

Eine Untersuchung der Kingston University stellte zudem fest, dass auch der permanente Blick in den Briefkasten Stress erzeugt – und er ist ein Selbstläufer, das heißt, der Stress nimmt auch dann zu, wenn gar keine weiteren Emails eintreffen, man aber immer wieder nachsieht, ob nicht doch eine Nachricht gekommen ist.

Dieses Phänomen nennen die Forscher "Phantom-Alarm". Dazu kommt es etwa, wenn Emails in der Freizeit gelesen werden oder während eines Gesprächs. Letzteres ist nicht nur unhöflich, sondern erhöht auch den Stresslevel.

Ständige Emails sind auch typische Unterbrecher während der Arbeit. Von der aktuellen Tätigkeit abgelenkt zu werden, hat Einfluss auf Konzentration und Leistungsfähigkeit. Fehler passieren leichter, die Tagesziele werden nicht erreicht.

Anders als Telefonate und Gespräche, die ebenfalls ablenken, nimmt die Email-Flut jedoch kontinuierlich zu. Im Durchschnitt erhalten und verschicken Arbeitnehmer laut dem Marktforschungsunternehmen The Radicati Group 110 Emails pro Tag. Ein durchschnittlicher Büromitarbeiter widmet im Schnitt rund 50 Minuten täglich seinen Emails, bei Führungskräften sind es bis zu vier Stunden.

Forscher der Glasgow University stellten fest, dass ein Drittel der Untersuchungsteilnehmer sich durch die schiere Menge an Emails gestresst fühlt. Weitere 28 Prozent fühlten sich allein durch die hohe Anzahl unter Druck gesetzt und getrieben.

Was banal klingt, ist Führungskräften oft nicht klar. Viele wissen gar nicht, welche Ketten sie in Gang setzen, wenn sie bis spät in die Nacht Emails verschicken.

Mails, die außerhalb der Arbeitszeit empfangen werden, führen häufig dazu, dass diese auch außerhalb der Arbeitszeit gelesen werden, auch wenn dies nicht explizit verlangt wird. Laut einer deutschen Umfrage des Telekommunikationsverbandes Bitkom ist bereits jeder dritte deutsche Arbeitnehmer rund um die Uhr für seine Vorgesetzten und Kollegen erreichbar.

Drei von vier Beschäftigten stehen in ihrer Freizeit über Smartphone oder Computer mit ihrem Chef oder Kollegen in Kontakt.

Um eine Tätigkeit konzentriert bearbeiten zu können, lohnt es sich, die Unterbrechungen durch Emails möglichst hinauszuzögern. Dies gelingt, indem man beispielsweise das Email-Programm für zwei Stunden ausschaltet.

Je nach Tätigkeit kann hilfreich sein, sich definierte Zeiten zu setzen, in denen man nicht erreichbar ist. In Absprache mit Kollegen kann man sich in dieser Zeit zurückziehen und seiner Aufgabe widmen.

Alles, was einer Abstimmung bedarf, sollte direkt besprochen werden. Dazu zählen beispielsweise Termine mit mehreren Personen – bekommen immer alle alle Mails, kann das rasch zu einer nicht enden wollenden Email-Flut werden.

Email-Sünden, die den Arbeitsalltag erschweren sind beispielsweise Emails mit wenig Inhalt oder dem gesamten Inhalt in der Betreffzeile ohne sichtliches Zeichen, dass nicht mehr kommt. Dafür kann das Kürzel "EOM" für "end of message", also Ende der Nachricht, eingeführt werden.