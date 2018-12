Die Werber-Profis als Baristas

Die Österreicher trinken pro Tag im Durchschnitt drei Tassen Kaffee. Das Bohnengetränk hat längst nichts mehr mit der faden Brühe der Elterngeneration zu tun, sondern ist Teil eines hippen Lebensgefühls geworden. Vorbild für Kobza & Pelinka ist „Blue Bottle“. Die erfolgreiche Kette wurde vom Klarinettisten und Kaffee-Aficionado James Freeman gegründet und gilt im Silicon Valley als das Apple der Kaffeewelt. Das Logo „Blue Bottle“ leitet sich angeblich vom Namen des ersten Wiener Kaffeehauses, „Zur blauen Flasche“, ab.

Die Marke „Bieder & Maier“ ist klarerweise perfekt durchgestylt. Das Design ist irgendwie so altmodisch, dass es schon wieder schräg wirkt. Das Maier kommt vom Gründer, dem bekannten Barista Valentin Siglreithmaier, der Kobza & Pelinka für das Kaffeegeschäft interessierte und das Duo als Investoren an Bord holte. Sieglreihtmaier kombinierte sechs Blends. Von bester Qualität, wird betont.

Das Bieder wiederum bezieht sich auf das Biedermeier, die große Blütezeit der Wiener Kaffeehäuser.

Die gelben und weißen Verpackungen ziert eine Giraffe mit Herzchen-Muster, Stilettos und einem Reiter, der eine Kaffee-Tasse in der Hand hält. Was aber hat Kaffee mit Giraffen zu tun? Nun, das erste Exemplar kam im Biedermeier als Geschenk des Vizekönigs von Ägypten 1828 an Franz I. nach Wien und inspirierte die Fantasie der Mode- und Kunstschaffenden. Und in den Kaffeehäusern schlürfte man „ Kaffee à la Giraffe“.

Kobza & Pelinka definieren sich inzwischen übrigens nicht nur als Werber und Kommunikatoren, sondern immer mehr als Kreativ-Unternehmer. Neben dem Kaffee haben sie Darwin’s Circle, Österreichs derzeit größte Digitalisierungskonferenz, aufgezogen. Vordenker der internationalen Tech-Szene diskutieren über die digitale Transformation, zuletzt trat Wirecard-Boss Markus Braun in Wien auf.

Am 17. Jänner startet die Schwester-Konferenz „Darwin & Marie“ (in Anlehnung an die Wissenschaftlerin und zweifache Nobelpreisträgerin Marie Curie) als Format für Female Leaders. andrea.hodoschek