Die Weinkeller füllen sich wieder

Erich Scheiblhofer hat dieser Tage viel zu tun. Der Winzer aus dem burgenländischen Andau hat schon vergangene Woche mit der Weinernte begonnen. "In den letzten Tagen war das Wetter perfekt", freut sich Scheiblhofer. Mit 17 Zuckergraden sei die Frühsorte Bouvier ideal für den Jungwein.



Nach den kräftigen Ernteeinbußen im Vorjahr warteten die Winzer besonders gespannt auf die heurige Weinlese. Im Raum Neusiedler See, wo traditionell am frühesten die Ernte beginnt, wird die Haupternte laut Scheiblhofer wohl am fünften September starten.



Zwar hatte der Winzer, der insgesamt 50 Hektar bewirtschaftet und mit seinem Pinot Noir auch 2010 einen Salon-Sieg einheimsen konnte, einige Hagel-Ausfälle zu beklagen. In Summe ist er aber zuversichtlich: "Die Erntemenge ist heuer gut, aber nicht übertrieben." Für die nächsten Tage wünscht er sich nun stabiles Wetter mit nicht zu viel Regen.