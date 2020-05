Die Telekomplizen

In der entscheidenden letzten Februar-Woche des Jahres 2004 ging der Kurs in der täglichen mehrminütigen Schluss-Auktion an der Wiener Börse immer nach unten. Sah nicht gut aus, denn für das großzügige Belohnungsprogramm musste über die Woche ein Durchschnittskurs von 11,70 Euro erreicht werden. Sundt und Fischer sollen, so die Anklage, Druck auf Colombo gemacht haben, den Kurs zu „stimulieren“. Praktisch, dass sich Trimmel und Wanovits, beide Burgenländer, schon lange kannten. Beim Heringsschmaus im Wirtshaus „Hansy“ am Praterstern trafen sich dann der Banker und Schieszler. Für 1,5 Millionen Euro Honorar wurde man handelseins.

Wanovits versteht sein Geschäft. Er jagte den Kurs in einem Herzschlagfinale am letzten Tag zwei Minuten vor Verfall der Frist mit einer Großorder über 1,2 Millionen Stück Aktien auf 11,730 Euro. Somit war der Durchschnittskurs erreicht und über die Manager ergoss sich ein Geldregen.

Am meisten kassierten die Chefs ab. Sundt, Fischer und Colombo freuten sich über je 392.719 Euro, Trimmel lukrierte 224.698 Euro und Schieszler machte mit mehr als 122.174 Euro Kasse.

Wie jedoch Wanovits bezahlen? In der Öffentlichkeit wurde damals heftig über Ungereimtheiten spekuliert und die Finanzmarktaufsicht ermittelte – aber erfolglos.

Doch wofür hielt sich die Telekom Hochegger? Der stellte über seine Zweitfirma Valora eine Scheinrechnung über 1,5 Millionen Euro für „Screening der ost- und südosteuropäischen Telekom-Märkte“ aus. Der Wirtschaftsprüfer Deloitte sollte später feststellen, dass die Präsentation von TA-Mitarbeitern stammte, der KURIER berichtete vergangenen Sonntag.