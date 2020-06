Die Omi geht nach Amerika

Mike Reiter

Im Sommer 2013 gebarenundPhilipp Maier, beide Chefs derBrainsworld in, gemeinsam mit, jahrelang im Getränkevertrieb tätig, die Idee, Apfelstrudel als Saft in die Flasche zu gießen. Nach 30.000 Litern Herumprobieren war das richtige Verhältnis vonApfelsaft zu natürlichem Zimtaroma gefunden: Dieward geboren. Zwischenzeitlich stieß Ries Bouwman als kaufmännischer Geschäftsführer zum Team;underdachten ein Marketingkonzept. "Und plötzlich bekam alles eine Eigendynamik", erinnert sich. Das Produkt kam an: Nach nur eineinhalb Wochen war die erste Charge von 14.000 Glasflaschen verkauft. "Nach sechs Monaten waren wir inin so gut wie allen Supermärkten vertreten", so Bouwman zum KURIER. Das angepeilte Ziel von 1,4 Millionen verkaufter Flaschen mit einem Umsatz von einer Million Euro werde sich heuer aber nicht ausgehen, "wegen der späten Aufnahme in die nationalen Verkaufslisten". Im ersten Quartal 2015 soll dies aber erreicht sein, so der Holländer.

Der schnelle Erfolg in Österreich gab dem Team Schwung, in neue Märkte zu stoßen. Im April flog Bouwman zum ersten Mal in die USA. Ende Juni wurde Omi’s Apfelstrudel auf der Fancy Food Show, einer Lebensmittelmesse in New York ausgestellt. "Wir wollten schauen, ob und wie das Konzept ankommt. Apfelstrudel kennen die Amerikaner ja", so Bouwman. Es wurde gemocht: Charles Passy vom Wall Street Journal nahm den Saft in die Liste seiner persönlichen Favoriten der Messe auf. Wenig später ist die Omi auf FOX im US-Fernsehen zu sehen. In die Staaten holt den Saft der Österreicher Manfred Bauer, der seit mehr als 30 Jahren in Chicago einen Wein- und Getränkegroßhandel betreibt. Mittlerweile gibt es Omi’s Apfelstrudel in mehr als 50 Lokalen in Chicago, beim Christkindlmarkt wird er ausgeschenkt, ebenso steht er in der Minibar des Hotels im Trump-Tower. Derzeit laufen Gespräche mit zwei Lebensmittelketten, ebenso mit der Coffeeshop-Kette Intelligentsia.