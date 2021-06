Die Kunden aus Asien fragen vermehrt nach Rotwein

Ein lauter Gong hallt durch den großen Barocksaal der Orangerie im Schloss Schönbrunn. Das internationale Publikum im imperialen Ambiente hält kurz inne. Es werden Hände geschüttelt und Freundlichkeiten ausgetauscht bevor es dann ums Geschäft geht. Maximal 30 Minuten dauert der Versuch einer Geschäftsanbahnung. Bis dann wieder der Gong ertönt und der Reigen von neuem beginnt.

Dort wo einst Orangen- und Zitronenbäume vor dem Frost geschützt wurden und der Wiener Kongress rauschende Feste feierte, regierte am Dienstag dieser Woche allein der Geschäftssinn. Im Halb-Stunden-Takt verhandelten an die 100 heimische Winzer im Vier-Augen-Gespräch mit ebensovielen Weinhändlern aus aller Welt. Die Termine waren bei einer Verkostung am Vortag ausgemacht worden.