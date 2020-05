Die Jagd nach dem Pferd im Fleisch

Alexander Hengl, Lebensmittelkontrolleur des Wiener Marktamtes meldet sich grundsätzlich nie an. Freitagmittag steht er plötzlich vor Fleischhauer Helmut Kopp, 59. Der betreut gerade seine Stammkundschaft am Floridsdorfer Markt.

Der Verkaufsstand des Unternehmens Wild, mit eigener Schlachtung und Produktion im Weinviertel, wirkt beim KURIER-Lokalaugenschein aufgeräumt, sauber und bietet G’schmackiges von Schwein, Rind und Kalb. „Ich nehme heute einen halben Kilo Faschiertes mit“, erklärt Hengl und bedient sich aus dem Verkaufspult.

„Ich weiß, bei unserer Ware ist alles bestens. Aber ich mag’ solche Kontrollen einfach nicht“, lässt Fleischer Kopp – während er Schulter und Lungenbraten in Papier einpackt – wissen.

Das Faschierte wandert in die Kühltasche und ab geht es in die Lebensmittelversuchsanstalt der Stadt Wien (MA 38) in Wien-Landstraße. Dort warten Chemiker in einem High-Tech-Labor auf die Probe. „Wir prüfen jetzt die Ware gezielt auf Pferdefleisch-Zusatz“, erklärt Martin Hofer, Vize-Direktor der Lebensmitteluntersuchungsanstalt. 140 Proben wurden seit Mitte Februar gezogen. Darunter auch die mit Pferdefleisch versetzten Tortelloni und das Kebab-Fleisch aus Ottakring. Auch vier positive Proben aus Würsten und Verhackertem einer Kärntner Firma wurden von den Spezialisten in Wien lokalisiert.