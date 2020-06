Die gute alte Post wird zum Selbstbedienungsladen

Die Post überzieht Österreich heuer mit einem Netz an Selbstbedienungsautomaten. Sowohl bei der Paketaufgabe als auch bei der Abholung. Generaldirektor Georg Pölzl hofft auf diese Weise, den harten Wettbewerb im wachsenden Paketgeschäft zu gewinnen. Zufriedene Kunden, denen das ersehnte Packerl von Amazon zugestellt wird, obwohl sie gar nicht zu Hause waren, sind hier das Um und Auf.

Das geht so: Wer künftig in seiner Post den neuen gelben Benachrichtigungszettel mit Barcode und eingebautem Chip vorfindet, kann damit bei der hauseigenen Empfangsbox das Paket abholen. Egal wann, rund um die Uhr in Selbstbedienung. Voraussetzung ist, dass man in einem Haus wohnt, in dem eine solche Box installiert wurde. Derzeit gibt es davon 2000 Stück, 5000 sollen es heuer werden – in ganz Österreich wohlgemerkt. Daneben gibt es auch sogenannte Post24-Stationen und Abholwände außerhalb des eigenen Hauses oder der Wohnanlage.