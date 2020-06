Die Euro-Schiedsrichter

Auch wenn sich Finanzminister Wolfgang Schäuble diese Woche von einer positiven Entscheidung der Verfassungsrichter überzeugt zeigte, steht ihr Urteil noch nicht fest. Schon mehrfach haben sie Regierungen in Berlin mit ihren Entscheidungen überrascht und zu gravierenden Kursänderungen gezwungen (siehe Artikelende).

In der mündlichen Verhandlung über den Rettungsschirm am 10. Juli wiesen zahlreiche Nachfragen der Richter auf ihr zentrales Interesse hin: Kann die Konstruktion des ESM dazu führen, dass Deutschlands Haftungen künftig – ohne Kontrolle des Bundestags – ins Unermessliche steigen? Schon mehrfach haben die Verfassungsrichter nämlich klargestellt, dass es für die Abgabe von Rechten und Kompetenzen an die EU eine "rote Linie" gibt – und darüber entscheiden die Frauen und Männer in den roten Talaren.

Karlsruhe stellt der Politik Leitplanken auf

In Karlsruhe sitzen unabhängige Richter, doch in der jüngsten Vergangenheit fiel ihnen öfters die Aufgabe zu, politische Richtungsentscheidungen zu treffen. Vor allem in Fragen, in denen sich die Parteien nicht einigen konnten, mussten die Richter der Politik Leitplanken vorgeben.

So beschlossen sie im Februar 2010 die Neuberechnung der Hartz-IV-Regelsätze für Kinder und Erwachsene. Im Mai 2011 erklärten sie, dass sämtliche Regelungen zur Sicherungsverwahrung von Straftätern gegen das Grundgesetz verstoßen.

Auch in Sachen Euro-Rettung musste und muss das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe tätig werden. Etwa verbot es im vergangenen Februar ein neunköpfiges Sondergremium im Bundestag, das dringende Entscheidungen über Hilfsmaßnahmen im Alleingang treffen sollte. Im Juni stellten die Karlsruher Richter fest, dass das Parlament bei den Verhandlungen über den Euro-Rettungsschirm zu wenig informiert worden war.

Ein viel kritisiertes Urteil fiel erst im August zu einem anderen Thema. Die Richter entschieden, Einsätze der Bundeswehr innerhalb Deutschlands zu erlauben. Die Politik hatte das schon seit zwei Jahrzehnten gefordert – vergeblich. Kritiker behaupten, das Urteil sei keine Verfassungsinterpretation, sondern eine -änderung gewesen.