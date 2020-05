Die Euro-Rettung dreht sich im Kreis

Österreichs Finanzministerin Maria Fekter nimmt bei der Griechenland-Hilfe mittlerweile das Wort Umschuldung in den Mund. Einen Schuldenschnitt ("Haircut") lehnt sich jedoch weiter ab. Fekter Richtung Athen: "Mit der Fristerstreckung von Schuldenrückzahlungen und der Aufstockung der Hilfen kann man das schon als Umschuldung bezeichnen." Nachsatz: "Was ich nicht will, ist ein Haircut. Das wäre schlagartig ein Schaden für die österreichischen Steuerzahler." Da gebe es kreativere Lösungen, so Fekter.