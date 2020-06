Die Autos der Zukunft lenken selbst

Seit Jahren tüfteln Autohersteller an der Mobilität der Zukunft. Selbstfahrende Autos nehmen uns das öde Hinter-dem-Steuer-Sitzen auf Autobahnen genauso ab wie das Einparken. Man steigt aus und drückt einfach auf einen Knopf in der Smartphone-App und der Wagen manövriert selbst in die Parklücke. Nachdem im vergangenen Jahr Google sein erstes selbst fahrendes Auto gezeigt hat, das man noch heuer auf den Markt bringen will, haben jetzt die großen deutschen Hersteller ihre Entwicklungen präsentiert. Als Bühne wurde die Technik-Messe Consumer Electronics Show gewählt, die diese Woche in Las Vegas stattfindet.