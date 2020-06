Deutschland: Erstmals ist Mehrheit gegen den Euro

Drei Jahre Staatsschulden-Krise lassen in einem Kernland der EU die Stimmung kippen: Erstmals äußert sich eine Mehrheit der Deutschen in einer repräsentativen Umfrage skeptisch zu mehr EU und dem Euro. In einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung meinten 49 Prozent, ohne die EU ginge es ihnen heute besser. 65 Prozent fanden sogar, dass ihre persönliche Lebenssituation mit der D-Mark heute besser wäre.

Damit zeigt sich, dass die deutschen Steuerzahler inzwischen realisieren, dass sie die Hauptlast für die Versäumnisse der Südländer in der Eurozone tragen. Die zunehmende Entfremdung der Deutschen von der EU rührt auch daher, dass ihnen ihre Elite die Opfer ohne demokratische Alternative in Wahlen oder Volksabstimmungen aufbürdet: "Die europäische Integration hat den Bürger zumeist als Konsumenten und nicht als Souverän betrachtet", resümierte der Vorstandschef der Bertelsmann-Stiftung Aart De Geus, "psychologisch und politisch wird es ausschlaggebend sein, sie dagegen in die Rolle des Entscheiders zu bringen."

Der Stimmungsumschwung ist in Deutschland am klarsten: Hier sehen nur mehr 21 Prozent die Vorteile der gemeinsamen Währung überwiegen. In Frankreich tun das laut Bertelsmann-Umfrage noch 53 Prozent. Zumindest in Deutschland hat der Euro damit seine von der Politik immer wieder behauptete Rolle als Symbol des europäischen Friedensstifters verloren und droht zum Gegenteil zu werden.