Deutschland auf dem Weg in die Deflation

Im Jänner sind in Deutschland die Preise gefallen. Wie dramatisch ist das zu bewerten?

Ob es dramatisch zu werten ist, da gehen die Meinungen auseinander. Bedeutsam ist es auf alle Fälle: Wenn nun bereits Deutschland, wo die Wirtschaftslage äußerst solide und die Konsumlaune überraschend gut ist, mit sinkenden Preisen zu kämpfen hat, heißt das, dass sich der Euroraum als Ganzes noch lange nicht aus der Deflationsbedrohung befreien kann.

Steckt Deutschland jetzt schon in der Deflation?

Das ist Definitionssache. Viele Beobachter schauen einfach auf den jährlichen Teuerungswert - wenn er negativ ist, sprechen sie von Deflation. Das wäre in Deutschland und der Eurozone bereits jetzt der Fall. Die Börsenkurse gaben sofort nach der Meldung deutlich nach.

Andere Ökonomen und viele Notenbanker betonen hingegen, dass eine negative Deflationsspirale erst dann eintritt, wenn die Preise über einen längeren Zeitraum und auf breiter Front fallen. Weil der aktuelle Rückgang vor allem von den sinkenden Energiekosten getrieben ist, lässt sich argumentieren, dass es noch nicht so weit ist. Sie sprechen dann meist von Disinflation.

Was ist so bedrohlich an sinkenden Preisen?

Eine negative Deflationsspirale entsteht, wenn die Konjunktur schwach ist und der Pessimismus groß. Die Unternehmen können ihre Absatzziele nicht erreichen, sie stutzen deshalb ihre Investitionen zurück und fahren einen verschärften Sparkurs. Dadurch steigt die Arbeitslosigkeit und es entsteht Druck auf die Löhne.

Weniger Einkommen bedeutet freilich, dass auch der Konsum gebremst wird - und wer noch Geld in der Tasche hat, gibt es auch nicht aus: Schließlich könnten die Anschaffungen in einem halben Jahr noch billiger sein. Japan steckt seit Jahrzehnten in einer solchen Stagnation fest. So weit sind wir in Europa noch lange nicht. Erste Anzeichen - den Pessimismus, die Investitionsschwäche, außerhalb Deutschlands auch die Konsumzurückhaltung - könnte man aber durchaus schon erkennen.

Hat nicht die Europäische Zentralbank der Deflation den Kampf angesagt?

Ja, und zwar mit einer mächtigen Ankündigung. EZB-Chef Mario Draghi hat am 22. Jänner die vielbeschworene "Bazooka" ausgepackt. Mit Wertpapierankäufen von 60 Milliarden Euro im Monat, die ab März einsetzen sollen, will die EZB mehr Geld in den Wirtschaftskreislauf pumpen. Solche mächtigen Geldspritzen treiben üblicherweise die Inflation an. Skeptiker sehen bereits jetzt Anzeichen, dass das in diesem Fall nicht funktionieren könnte.

Wie das, die EZB-Aktion kann doch noch gar nicht wirken, oder?

Das stimmt nur zum Teil. Für die Jänner-Inflationsrate in Deutschland konnte die EZB-Aktion natürlich noch keine Folgen haben. Die Entwicklung der Inflation hängt aber ganz stark von Erwartungshaltungen ab. Das kann nämlich zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Einfacher ausgedrückt: Wenn die Konsumenten und Investoren fallende Preise erwarten und ihr Handeln darauf abstimmen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise tatsächlich fallen - und umgekehrt. Deshalb spricht EZB-Chef Mario Draghi im Idealfall davon, dass die "mittelfristigen Inflationserwartungen fest verankert" sind, und zwar beim offiziellen EZB-Ziel einer Teuerungsrate von unter, aber nahe 2 Prozent. Das hat man aus seinem Munde nun schon länger nicht gehört.

Was bedeutet das für die Geldpolitik der EZB?

Den Notenbankern sollte zu denken geben, dass die Ankündigung des gewaltigen Anleihenkaufprogramms die Inflationserwartung bisher noch nicht ins Positive gedreht hat. Die Märkte rechnen weiterhin mit einer bedrohlich niedrigen Inflation.