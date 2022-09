Deutscher Toilettenpapierhersteller Hakle muss sich sanieren

Der deutsche Hygienepapierhersteller Hakle ist durch die stark gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten zum Sanierungsfall geworden. Das Unternehmen habe ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt, sagte eine Sprecherin des DĂŒsseldorfer Landgerichts am Montag. Die "massiv gestiegenen Kosten fĂŒr Material- und Energiebeschaffung sowie der Transporte" hĂ€tten bisher nicht ausreichend an Kunden weitergegeben werden können, klagte das Unternehmen.

Im Insolvenzverfahren soll der GeschĂ€ftsbetrieb des mittelstĂ€ndischen Unternehmens in vollem Umfang fortgefĂŒhrt werden. "Die Eigenverwaltung bietet uns die notwendige FlexibilitĂ€t und Geschwindigkeit, um unseren Betrieb nachhaltig zu sanieren", sagte der GeschĂ€ftsfĂŒhrer Volker Jung. "Wir sind zuversichtlich, dass diese Neuaufstellung in dieser herausfordernden Lage einer als historisch zu bezeichnenden Energiekrise gelingt." Es gehe um den Erhalt des Standortes und seiner ArbeitsplĂ€tze.

Es seien bereits erste Schritte zur Stabilisierung des Unternehmens eingeleitet worden, sagte Jung. Löhne und GehĂ€lter seien durch das Insolvenzausfallgeld der Bundesagentur fĂŒr Arbeit fĂŒr die Monate September bis einschließlich November 2022 gesichert. Wichtige Kunden und Partner des Unternehmens hĂ€tten bereits ihre UnterstĂŒtzung signalisiert.

Beim Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung bleibt die GeschĂ€ftsfĂŒhrung des Hygienepapierherstellers weiter fĂŒr das operative GeschĂ€ft zustĂ€ndig. Dem GeschĂ€ftsfĂŒhrer wurde vom Amtsgericht ein Restrukturierungsspezialist als vorlĂ€ufiger Sachwalter zur Seite gestellt. Im GeschĂ€ftsjahr 2020 hatte die Hakle GmbH laut Jahresabschluss bei einem Umsatz von knapp 80 Millionen Euro noch einen JahresĂŒberschuss von rund 650.000 Euro ausgewiesen.