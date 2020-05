Deutsche "betteln" um Strom aus Österreich

Abgeschaltet: Der Deutsche Bundestag hat beschlossen, die Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke von 2036 auf 2022 zu verkürzen. Die sieben ältesten AKW, die nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima stillgelegt wurden, werden nicht mehr in Betrieb genommen. Auch nicht der Pannenreaktor Krümmel in Schleswig-Holstein.



In Betrieb: 2015 soll das AKW Grafenrheinfeld vom Netz gehen, 2017 Gundremmingen B (beide in Bayern) und 2019 Philippsburg II ( Baden-Württemberg). 2021 sollen drei AKW (in Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein), abgeschaltet werden. 2022 schließlich auch die letzten drei in Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen.