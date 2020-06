Der Zusteller als Christkindl

Weihnachtspackerln in letzter Sekunde – ein Trend, der von Jahr zu Jahr stärker in Mode kommt. Denn Online-Bestellungen sind im Millionengeschäft rund um das Christkindl der Umsatzbringer. Kunden lieben es, quasi am letzten Drücker für Familie und Freunde noch schnell Geschenke zu ordern. Paketzusteller sind dieser Tage daher im Dauerstress und brauchen Nerven wie Drahtseile.

"Heute werden es an die Hundert Pakete sein, die zu bringen sind. Bei dem Verkehr und der Hektik auf den Straßen eine Herausforderung. Konzentriert bleiben lautet die Devise", zeigt sich Veloce-Fahrradbote Red, so sein Spitzname, Montagfrüh zum Start der Tour noch entspannt. Nachsatz: "Am Ende des Tages bist du geschafft."