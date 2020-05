Der Jäger der deutschen Steuerhinterzieher

Seinen Standpunkt vertrat Walter-Borjans auch vehement in der Diskussionssendung „Talk im Hangar“. Unter der Moderation von KURIER-Chefredakteur Helmut Brandstätter debattierten unter anderem Constantin Veyder-Malberg, Vorstand der Capital Bank, und Rudolf Elmer, ehemaliger Mitarbeiter der Schweizer Privatbank Julius Bär. Letzterer gab 2010 eine CD mit geheimen Kundendaten an die Finanz weiter. „Talk im Hangar“ ist am Donnerstag um 21.15 Uhr auf Servus TV zu sehen.