Der gute Herr Piëch

Hans Michel Piëch (geboren 1942) ist Vater von sechs Kindern und lebt in Salzburg sowie in Wien. Seine Tochter Julia Kuhn-Piëch wurde nach dem Machtkampf zwischen seinem Bruder Ferdinand und Martin Winterkorn vor Kurzem in den Aufsichtsrat berufen. Hans Michel Piëch sitzt selbst im Aufsichtsrat von VW.

Er ist Eigentümer von Pinzgau Milch (Umsatz: 85 Millionen Euro, 175 Beschäftigte). Daneben hält er 10,66 Prozent am Flughafen in Zell am See und 12,51 Prozent an der Wochenzeitschrift "Falter".

Voll in seinem Eigentum stehen die HMP Immobilien Holding, die Dr. Hans Michel Piëch GmbH, sowie das Viersternehotel "Erlhof" in Zell und der Gourmettempel "Maria vom guten Rat" in Gstaig.