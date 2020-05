Der große Scherbenhaufen bei den Banken

Was immer die EU-Politiker am Wochenende ausmachen, für die Finanzinstitute ist eines klar: Sie werden einen großen Teil der 340 Milliarden Euro an griechischen Staatsanleihen abschreiben müssen. Und viele werden sich das nur leisten können, wenn sie zusätzliches Eigenkapital bekommen.



Von 200 bis 300 Milliarden Euro an Eigenkapitalbedarf der 91 systemrelevanten EU-Kreditinstitute ist die Rede. Die österreichischen Banken dürften beim Verzicht auf Teile ihrer Griechenlandforderung relativ glimpflich davonkommen. Sie haben nur 2,3 Milliarden Euro an Athener Staatsanleihen in den Büchern. Und für den Großteil des Verlusts muss ohnehin der Steuerzahler aufkommen, da die verstaatlichte Kommunalkredit die meisten Griechen-Bonds besitzt.