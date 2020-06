Der größte Deal in der Gas-Geschichte Russlands: Und der Sieger ist ... China

Und dann ging plötzlich alles blitzschnell: Über zehn Jahre lang haben Russland und China über einen gigantischen Gasliefervertrag gefeilscht – bis die Krim-Krise ausbrach und für Russland Feuer am Dach war. Schlagartig war daraufhin ausverhandelt, was Russlands Präsident Putin als "epochalen und größten Deal in der Geschichte der russischen Gasindustrie" bezeichnet: Ab 2018 wird Russland dem energiehungrigen Nachbarn drei Jahrzehnte lang jährlich 38 Milliarden Kubikmeter Gas liefern. Im Beisein Putins und des chinesischen Staatschefs Xi Jinping unterzeichneten die russische Gazprom und der chinesische Gas- und Ölkonzern CNPC den 400-Milliarden-Dollar-Vertrag.

Ein – nur auf den ersten Blick – strategischer Triumph für Putin. Der Kremlherr signalisierte Europa, dass er mit dem neuen potenten Partner China an der Seite nicht mehr allein auf europäische Gasabnehmer angewiesen sei. Doch ohne die Gaskunden aus Europa, die etwa ein Drittel ihrer gesamten Gasimporte aus Russland beziehen, wird es für Moskau auch in Zukunft nicht gehen. Denn die geplanten russischen Gaslieferungen an China entsprechen nur einem Viertel dessen, was Europa jährlich aus Russland bezieht.

Und nicht zuletzt die Eile, mit der Putin den russisch-chinesischen Gasdeal durchpeitschte, veranlasste Finanzexperten weltweit zur Annahme: Beim Verkaufspreis musste das lange widerstrebende Moskau wohl massive Konzessionen machen. China, so die Vermutung, wird sein Gas künftig wesentlich billiger einkaufen als die Europäer.

China aber schlug zwei Fliegen mit einer Klappe: billiges Gas – und die Möglichkeit, Chinas Abhängigkeit von Kohle bei der Stromgewinnung (70 Prozent) durch den Einsatz von Gas zu reduzieren. Der größte Energieverbraucher der Welt verheizt heute bereits allein so viel Kohle wie der Rest der Welt zusammen.