Degradierung von A1 vom Tisch

Das endgültige Aus für die Roaming-Aufschläge innerhalb der EU Mitte 2017 soll die Handy-Kosten für die österreichischen Mobilfunkkunden nicht erhöhen. Zumindest nicht beim Platzhirschen Telekom Austria (A1). Mayrhofer: „Preissteigerungen wird es nur geben, wenn der Kunde ein größeres oder schnelleres Datenpaket will.“ Im Vorjahr kosteten die Senkung der Roaminggebühren die TA 38 Millionen Euro, heuer werden es wieder rund 40 Millionen sein.

Trotz des Einnahmenausfalls konnte die TA 2016 den Umsatz auf 4,2 Milliarden Euro und den Nettogewinn auf 413 Millionen Euro steigern (siehe Grafik). Die Mindereinnahmen wurden größtenteils durch Kostensenkungen egalisiert. Vom guten Ergebnis profitieren auch die Aktionäre, die Dividende soll wie bereits im Vorjahr 20 Cent je Aktie ausmachen. Die Aktionäre reagierten positiv, die Aktie stieg mit um mehr als zwei Prozent auf 5,77 Euro, dem höchsten stand seit dem Sommer 2015. Für 2017 ist TA-Chef Alejandro Plater optimistisch, die Wachstumsraten sollen ähnlich ausfallen wie 2016. Wichtig dafür ist laut Plater vor allem das Wachstum im Kerngeschäft.

Suche nach Übernahmekandidaten

Die TA ist auch heuer auf der Suche nach Übernahmekandidaten, um das Angebot in den südosteuropäischen Märkten auszubauen. Stark ausbauen will die TA in den nächsten Jahren vor allem das IT-Dienstleistungsgeschäft für Unternehmen über die Cloud. Dieses Segment wachse derzeit von einem niedrigen Niveau aus überdurchschnittlich. Plater hofft vor allem damit zu punkten, dass die Daten ausschließlich auf Servern in Österreich geparkt sind. Vereinfacht werden muss aus Sicht der TA die Genehmigung für Funkmasten, denn die neue Mobilfunkgeneration G5, die frühestens 2020 aktuell wird, werde vier Mal so viele Sendestationen brauchen wie die derzeitigen Netze.