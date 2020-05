Dayli-Pleite: Schulden steigen auf 110 Mio. Euro

Mit Stand vergangenen Dienstag hat Insolvenzverwalter Mitterlehner rund 6,14 Millionen Euro Guthaben auf den Konten, der Warenbestand hat einen Schätzwert von 9,81 Millionen Euro, und ein Grundstück im italienischen Portogruaro soll rund 4,43 Millionen Euro wert sein.

Diese Liegenschaft ist an den deutschen Schlecker-Insolvenzverwalter verpfändet, der u.a. im April 2012 dayli im Zuge der Übernahme von Schlecker Österreich ein Darlehen in Höhe von 13,5 Millionen Euro gewährte. Ob diese Verpfändung überhaupt rechtswirksam ist, will der Insolvenzverwalter noch prüfen.