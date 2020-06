dayli: Anzeige gegen Haberleitner

Genau genommen beteiligte sich W. demnach im Mai 2005 mit 70.000 Euro an Haberleitners MCS Fashion Gmbh mit Sitz im 1. Wiener Gemeindebezirk. Dazu kam ein Darlehen in Höhe von 30.000 Euro. Für die Einlage versprach Haberleitner laut Anzeige eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 5,5 Prozent des Jahresgewinns, für das Darlehen eine Verzinsung von drei Prozent. Der Anzeige zufolge leistete Haberleitner jedoch keine Zahlungen. Er „verstand es, mich immer wieder hinzuhalten“, fühlt sich W. um sein Geld betrogen. Schließlich riss dem Wiener der Geduldsfaden. Er klagte, bekam Recht und trotzdem kein Geld.

Stattdessen wurde ihm vom Anwalt der MCS Fashion GmbH Franz Guggenberger (auch Aufsichtsratschef bei der Schlecker-Nachfolgegesellschaft dayli) erklärt, dass die MCS zahlungsunfähig sein. „Jedenfalls ergibt sich aus den vorgelegten Bilanzen der MCS Fashion GmbH, dass diese Firma in den Jahren (jedenfalls ab Abschluss des Vertrages 2005) 2004 bis 2010 Bilanzverluste schrieb, was dem Anzeiger damals nicht bekannt war bzw. dem Anzeiger vom Angezeigten verheimlicht wurde, um diesen dazu zu bewegen, die stille Einlage zu gewähren und das Darlehen zuzuzählen“, heißt es in der Anzeige. Haberleitner war am Donnerstag nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Laut Firmenbuch vertritt Haberleitner die MCS Fashion GmbH seit dem Jahr 1996 selbstständig. Zuvor lief die Firma auf den Namen MCS Unternehmensbeteiligungen GmbH und AMAF (Asphaltmischanlage Fladnitztal GmbH).