Das passiert, wenn der Euro zerbricht

Allen, die glauben, das Auflassen des Euro wäre die Lösung der aktuellen Krise in Europa, sollte die Analyse der Ökonomen des niederländischen Finanzkonzerns ING eine Warnung sein: Ein Bruch der Eurozone würde die Wirtschaft aller Mitgliedsländer in eine tiefe Rezession stürzen, die Arbeitslosigkeit in die Höhe schnellen lassen und einen deflationären Schock in den USA auslösen, heißt es dort.

„Es würde in diesem Fall keine Gewinner geben. Nicht einmal Großbritannien würde gut aussteigen“, erklärt ING-Chefökonom Mark Cliffe im KURIER-Gespräch. Die Regierungen müssten Kapitalverkehrskontrollen einführen, um die Flucht von Spargeldern ins Ausland zu verhindern. Banken müssten gerettet werden. „Das Risiko von zumindest vorübergehenden Zusammenbrüchen des Zahlungsverkehrs ist enorm“, stellen die ING-Ökonomen fest.

Kein einziges Land der Eurozone, nicht einmal Deutschland, würde von einem Zerfall der Währungsunion profitieren. Die Wirtschaftsleistung der Mitgliedsländer würde im ersten Jahr nach Einführung der nationalen Währung um sieben bis 13 Prozent einbrechen. Für Österreich hat Cliffe einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 7,7 Prozent errechnet. Am ärgsten würde die Euro-Apokalypse Griechenland treffen, das mit einem wirtschaftlichen Einbruch von 13 Prozent rechnen muss. Im Durchschnitt würde die Wirtschaftsleistung der Eurozone um fast neun Prozent schrumpfen.

„Diese wirtschaftlichen Schocks sind derart gravierend, dass alle, die mit einem Euro-Zerfall als politische Lösung liebäugeln, nochmals nachdenken sollten“, warnt der Ökonom.