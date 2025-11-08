Das Kammer-Einmal-Eins: Wer, wie viel, warum verdient

Die Entschädigungen für die Spitzenfunktionäre der zehn Wirtschaftskammern – eine im Bund (WKO) und neun in den Ländern – orientieren sich an der Gehaltspyramide für Politiker. Auf Bundesebene sind es maximal 140 Prozent der Gage eines Nationalratsabgeordneten, auf Landesebene 130 Prozent. Konkret heißt das: Kammer-Präsident Harald Mahrer liegt mit seiner Funktionsentschädigung von 15.158 Euro brutto im Monat (zwölf Mal) irgendwo in der Mitte zwischen einem Nationalratsabgeordneten (10.351 Euro) und der monatlichen Gage eines Ministers (19.072 Euro), die er als Regierungsmitglied einst selbst kassierte. Dazu kommen Mahrers Bezüge als Präsident des Wirtschaftsbundes und der Nationalbank.

Die Landeskammer-Präsidenten wie Walter Ruck in Wien oder Wolfgang Ecker in Niederösterreich kommen auf bis zu 14.075 Euro brutto zwölf Mal im Jahr. Allerdings ist das wie auf der Bundesebene ein maximaler Rahmen. Nur Wien und Niederösterreich schöpfen diesen auch tatsächlich voll aus. Als rechtliche Basis dient einmal das „Bundesverfassungsgesetzes über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre“, und ergänzend das Wirtschaftskammergesetz. Dort ist geregelt, dass in Fällen „mit erheblicher Inanspruchnahme durch die Funktion“ eine Funktionsentschädigung gewährt werden kann.