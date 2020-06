Das Christkind ist heuer zurückhaltender mit Gaben

"Das Einsparvolumen fällt aber mehr ins Gewicht und wird durch Mehrausgaben von anderen nicht annähernd wettgemacht. Unter dem Strich sind die Menschen bei ihren Weihnachtsausgaben sichtbar zurückhaltender", sagt OGM-ChefBild). Die Gründe für die "zunehmende Vorsicht: Sorge wegen der Wirtschaftskrise und der steigenden Arbeitslosen-Quote und zunehmende Belastungen".

Und wo wird gekauft? Nach wie vor primär in Geschäften? Oder immer mehr auch via Internet? Knapp die Hälfte (48 %) bestellt nicht online, was an Verwandte und Freunde am 24. Dezember übergeben wird. Im traditionellen Handel wird das erstanden. Der Anteil der Online-Einkäufe an den Gesamtausgaben für Geschenke liegt bei jenen, die auch online shoppen, bei 28 Prozent. Umgelegt auf alle Ausgaben der Österreicher für Weihnachtseinkäufe fließen rund 14 Prozent in den Online-Handel. Die Hälfte dieser Ausgaben geht jedoch ins Ausland ( Amazon etc).

Bachmayer: "Insgesamt dürften die Weihnachtsausgaben der Österreicher um zwei Prozent geringer ausfallen als voriges Jahr. Weil aber die Hälfte der online-Käufe ins Ausland geht, geht dem inländischen Handel noch ein weiteres Prozent verloren." Aber: "Es geben ja auch ausländische Besucher in heimischen Geschäften etwas aus. Damit werden Rückgänge wieder etwas gemildert."2013 machte der Handel einen Weihnachtsumsatz von 1,61 Milliarden Euro. Heuer rechnet die Branche mit 1,59. Die Umsätze der stationären Geschäft lagen bis zum dritten Adventsamstag zwei Prozent hinter dem Vorjahr, lediglich Drogerien und Parfümerien konnten zulegen.