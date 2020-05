Das 1-Liter-Auto von VW im Fahrbericht

Erste Auffälligkeit: Die Passagiere sind jetzt nebeneinander untergebracht, leicht versetzt. Zweite Auffälligkeit: Die Karosserie im "Delphindesign" wurde gnadenlos dem Diktat einer perfekten Aerodynamik unterworfen. Resultat: Ein Cw-Wert von 0,186. Ein VW Golf hat 0,312.



Der XL1 ist 3,89 m lang und nur 1,16 m hoch. Ein- und Aussteigen geht trotzdem sehr einfach, weil die Flügeltüren einen Teil des Daches bilden und daher jeweils eine große Öffnung freigeben. Konsequent hat VW Gewichtsreduktion betrieben, der u.a. der Bremskraftverstärker und eine Servolenkung zum Opfer gefallen sind. Die meisten Teile der Karosserie sind aus Karbonfaser-verstärktem Kunststoff, das Monocoque entspricht in der Festigkeit dem eines Formel-1-Wagens.



795 kg bringt der XL1 jetzt auf die Waage. Hinten angetrieben wird er von einem 0,8-l-Zweizylinderdiesel (TDI) mit 48 PS Leistung. Dazu kommen ein Elektro-Motor (27 PS), ein Doppelkupplungsgetriebe sowie eine Lithium-Ionen-Batterie, die 60 kg wiegt. Sie lässt sich in einer Stunde komplett an der Steckdose aufladen, bei 360 Volt sogar in 30 Minuten.



35 km sind rein elektrisch möglich. Und weil dieser Weganteil als emissionsfrei gilt, ergibt sich der Fabelwert beim Verbrauch von 0,9 l Diesel pro 100 km (CO2: 24 g/km). In der Praxis regelt ein Steuergerät das Energiemanagement und auch das Zusammenspiel von Diesel- und E-Motor.



11,9 Sekunden vergehen bis Tempo 100. Die Spitze ist mit 160 km/h limitiert.