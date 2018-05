Darum investiert man in ein Palais!

Zusammenschluss mehrerer Bauherren

Beim Bauherrenmodell wird eine große Investitionssumme unter mehreren Anlegern aufgeteilt. Alle Anteilseigner werden ins Grundbuch eingetragen und gleichzeitig bleiben Aufwand und Risiko gering. Schon ab einer Summe von 120.000 Euro, davon 35.000 Euro Eigenkapital und aufgeteilt auf vier Jahre, können sich Anleger am Palais Faber beteiligen. Das bringt gesicherte Mieteinnahmen für mindestens 20 Jahre und 3 % Rendite nach allen Abzügen und Steuern.

Vorsprung durch Erfahrung

Die ifa AG hat bereits über 450 Immobilienprojekte erfolgreich abgewickelt. In der Revitalisierung von Hotels zählen dazu etwa das „Motel One“ in der Elisabethstraße nahe der Wiener Staatsoper und das „Ruby Hotel“ in den Wiener Sofiensälen.

