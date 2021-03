Coronakrise ließ Lebensmitteleinkäufe 2020 kräftig steigen

Aufgrund der Coronakrise war die Kundenfrequenz in den Supermärkten hoch, weniger Preisaktionen waren für die Händler notwendig um die Frequenz zu steigern. Die Aktionsanteile sind im vergangenen Jahr laut RollAMA in allen Warengruppen leicht zurückgegangen. Die meisten Preisaktionen gab es bei Fertiggerichten sowie Fleisch und Wurst. "Für den Lebensmitteleinzelhandel war es nicht notwendig, so zu schleudern", sagte Blass. Daraus sei aber "keine Trendwende ableitbar". Der Bio-Anteil bei den gekauften Lebensmitteln erreichte mit 10 Prozent erstmals einen zweistelligen Wert. "Wir werten das als Zeichen für ein gesteigertes Qualitätsbewusstsein der Konsumenten", so der AMA-Marketing-Chef. Die Themen Regionalität, Bio und Qualität würden auch nach der Coronapandemie für die Konsumenten wichtig bleiben.

Viele heimische Bauern haben von der gesteigerten Nachfrage im Coronajahr profitiert. "Wenn wir uns etwas positiv aus dem Jahr 2020 mitnehmen wollen, dann ist das sicher der bewusste Konsum von Lebensmitteln", kommentierte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) die aktuellen AMA-Marketing-Daten. "Die Qualität der Lebensmittel ist den Konsumentinnen und Konsumenten besonders wichtig."

Die Österreicher kauften 2020 auch so viele Tiefkühlprodukte wie nie zuvor, hieß es von Iglo. Demnach kaufte jeder Haushalt im Durchschnitt 25 Kilogramm Tiefkühlpizza, -Gemüse, -Fisch und Co. Das waren um 3 Kilo mehr als 2019.

Insgesamt wurden voriges Jahr demnach 100.000 Tonnen Tiefkühlpizzas und Co von österreichischen Haushalten eingekauft (alle Angaben ohne Eis und Torten). Somit wurde ein Gesamtumsatz im Lebensmitteleinzelhandel von 537 Mio. Euro erzielt. Die Erlöse dieser Nahrungsmittel-Kategorie im Lebensmitteleinzelhandel wuchs im vergangenen Jahr um 19 Prozent, also fast ein Fünftel. Besonders hohe Wachstumsraten verzeichneten die Segmente Fisch und Meeresfrüchte (+24,5 Prozent auf fast 170 Mio. Euro), Erdäpfel (+17,9 Prozent auf gut 61 Mio. Euro) und Gemüse (+ 17 Prozent auf gut 116 Mio. Euro).