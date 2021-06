Conwert: Abverkauf in Wien

Der börsenotierte heimische Zinshausprofi Conwert nutzt die explodierten Preise in Wien zu einem kräftigen Wohnungsabverkauf. Mit diesem Geld in der Kriegskasse will Conwert in Deutschland auf Schnäppchenjagd gehen, erklärt Conwert-Verwaltungsratschef Johannes Meran dem KURIER. KURIER: Herr Meran, die Wiener stöhnen unter den steigenden Wohnungspreisen. Geht die Entwicklung 2012 derart rasant weiter? Johannes Meran: Ich glaube, dass die Preise für Wiener Eigentumswohnungen weiter steigen werden. Preissteigerungen von fünf bis zehn Prozent sind gut möglich. Wir sehen kein Zeichen, das in die gegenteilige Richtung geht. Conwert nützt die Gelegenheit zum Verkauf im großen Stil. Wie viele Wohnungen wollen Sie heuer in Wien verkaufen?Je nach Marktentwicklung könnten wir auch 2012 wieder rund 500 Millionen Euro aus dem Gesamtportfolio verkaufen. Aus unserem Wiener Portfolio wird ein signifikanter Anteil beigesteuert werden. Wir sehen einen ganz klaren Verkäufermarkt, weil die Preise so hoch sind.

In der Branche gibt es Gerüchte, Conwert wolle sich vom renditeschwachen Wiener Markt ganz zurückziehen. Ist das mittelfristig denkbar?Das ist für uns nicht denkbar, denn Wien ist unser Heimmarkt. Hier haben wir die größte Expertise. Unser Ziel kann aber nicht sein, dass wir in Wien passiv ein Bestandsportfolio managen. Bei vier Prozent Rendite haben Sie zwei Prozent Bewirtschaftungskosten, das geht sich bei 60 Prozent Fremdfinanzierung nicht mehr aus. Geld verdienen wir nur, indem wir Häuser kaufen, sanieren und die Wohnungen einzeln abverkaufen. Das ist seit jeher unsere Kernkompetenz und das wollen wir auch weiterhin tun.Wie schwer soll das Wien-Portfolio nach all den Verkäufen am Ende sein?Wir haben derzeit ein Portfolio in Wien von rund einer Milliarde Euro und wollen langfristig ein Kernportfolio von rund 500 Millionen Euro halten. Wo wollen Sie wachsen?Betrachtet man die Immobilienanzahl, ist unser Hauptmarkt schon lange Deutschland, vor allem Berlin, Dresden und Leipzig. In Berlin boomt der Markt, es kommt viel Geld in die Stadt, aus Angst vor der Krise. Feststeht: Wir wollen in Deutschland weiter wachsen.Fassen Sie auch neue Städte ins Auge? Wir sehen uns aktuell mehrere kleinere Städte an. Zudem gibt es einige große deutsche Immobilienfirmen, die 2012 Milliarden refinanzieren müssen. Das wird schwierig, weil die Kosten dafür aktuell kräftig nach oben gehen. Ich glaube daher, dass in Deutschland viel auf den Markt kommen wird. 2012 wird wohl Schnäppchenzeit, und wir sind der ideale Immo-Partner für das Geld von Pensionskassen, Versicherern oder Private-Equity-Firmen.