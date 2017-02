Chinesen booten die OMV aus

Es hätte für die OMV ein wirklich großer Deal werden sollen. Noch dazu nicht auf Neuland und mit einem unbekannten Partner, sondern gemeinsam mit einem langjährigen Aktionär. Doch der teilstaatliche heimische Öl- und Gaskonzern wurde jetzt in Abu Dhabi von chinesischen Konkurrenten ausgebremst. OMV-Chef Rainer Seele hatte sich die Zustimmung des Aufsichtsrates gesichert, in ein gigantisches Ölförderprojekt in Abu Dhabi zu investieren. Die staatliche Ölgesellschaft Adnoc will die Produktion kräftig erhöhen und die 15 größten am Festland liegenden Ölfelder des Emirates gemeinsam mit Partnern erschließen.

Ein bis zwei Milliarden Dollar

In der OMV unterlag das Projekt strikter Geheimhaltung, der KURIER berichtete. Für die Österreicher bot sich die Chance, sich an der Ausbeute der letzten großen Ölreserven im Mittleren Osten zu niedrigen Förderkosten zu beteiligen. Die Abu Dhabis halten 60 Prozent selbst und suchten für den Rest internationale Investoren. Die Förderlizenzen laufen auf 40 Jahre. Der OMV wurden 5 bis zehn Prozent offeriert, bei einer Eintrittsgebühr von ein bis zwei Milliarden Dollar.

Die großen Gewinner im Rennen um die Bohrkonzessionen sind jedoch Chinas Ölgiganten. Vergangenen Montag gaben die Abu Dhabis den vierprozentigen Einstieg von China Energy Co. (CEFC) bekannt. Das in Schanghai ansässige Unternehmen legte 888 Millionen Dollar (840 Millionen Euro) dafür hin. Am Tag zuvor hatte China National Petroleum Corp. (CNPC) unterschrieben. Der staatliche chinesische Ölriese bekommt acht Prozent zu einem Preis von 1,8 Milliarden Dollar.

Asien first

Warum man mit den Aktionären vom Golf nicht handelseins wurde, will die OMV gegenüber dem KURIER nicht kommentieren. Man sage nichts zu Einzelprojekten. Die Abu Dhabis fokussieren sich offenbar auf asiatische Investoren. Die Internationale Energie Agentur prognostiziert Asien für die nächsten zwei Jahrzehnte die höchsten Zuwächse bei der Energienachfrage.

An dem Großprojekt sind neben BP und Total auch Südkorea und Japan beteiligt. Während die Europäer Spitzentechnologie liefern, bringen die Chinesen frisches Cash und Unterstützung bei Arbeitskräften ein. Sie halten neben Abu Dhabi jetzt die größte Beteiligung.

China drängt immer stärker in den ein Jahrhundert lang von Europa und US-Ölgesellschaften dominierten arabischen Raum. CNPC entwickelt mit BP das größte Ölfeld im Irak. China Petroleum and Chemical Corp. kooperiert im Raffinerie-Bereich mit Saudi-Arabien, chinesische Unternehmen erschließen Ölreserven im Iran. Die OMV hat strategisch den Mittleren Osten und Russland als Wachstumsregionen mit den niedrigsten Produktionskosten definiert. Mit dem Großprojekt in Abu Dhabi bricht Seele ein wichtiger Teil dieser Strategie weg.

Dilemma

Die OMV lukrierte im Vorjahr 1,7 Milliarden Euro aus dem Verkauf von Beteiligungen. Daraus wird die Dividende bezahlt, der Rest ist für Akquisitionen vorgesehen. Durch den Verkauf der türkischen Tankstellenkette dürften bis zu 1,5 Milliarden Euro dazukommen.Das Dilemma der OMV ist, dass der Konzern auf einem dicken Cash-Polster sitzt, aber keine großen Akquisitionen für billige Barrels in Aussicht sind.

Interessant ist, dass Norwegen trotz der hohen Förderkosten doch wieder strategisch als Kernregion gesehen wird. Gegenüber Analysten wurde vor Kurzem die politische Stabilität der Region betont. Im Jänner erstand die OMV vom norwegischen Staat drei weitere Förderlizenzen.

Wenn schon Kernregion, dann fragt sich allerdings, warum Seele 38,5 Prozent der OMV Norge an die russische Gazprom abgeben will.