Wein, Tafelspitz und Trinkwasser

Ineröffnet in den nächsten Monaten übrigens das erste österreichische Speiselokal: Ein Joint-Venture des Kärntnersmit seinem chinesischen PartnerXin. "Es wird Tafelspitz , Semmelknödeln, Spätzle und Hirschragout geben", erklärtin perfektem Deutsch. Der 35-Jährige ist inaufgewachsen. Seine Eltern hatten ein China-Restaurant in, mittlerweile besitzen sie eine Lokalkette in. Schnitzel und Bier gibt es inübrigens jetzt schon. Etwa imBräu. "Rund 1000 Liter Bier brauen wir täglich", verrät Braumeister, ein Oberösterreicher.

Auch Wein hat hier mitunter eine rot-weiß-rote Handschrift. So hat Gernot Langes-Swarovski seit 1999 in Changli, 270 Kilometer östlich von Peking, ein Weingut. Rund 30 Millionen US-Dollar hat das Familienmitglied der Kristalldynastie in das Anwesen, das 2000 Hektar umfasst, investiert. Produziert wird in Bio-Qualität.