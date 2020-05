Cernko: "Empfinde vieles als abstoßend"

Die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers und damit der Beginn der globalen Finanzkrise, jährt sich am 15. September zum dritten Mal. Wie fällt Ihre Krisen-Zwischenbilanz aus?

Was man positiv anmerken muss, war die sehr rasche und konsequente Hilfe auf nationalstaatlicher Ebene. Das ist in Österreich sicher sehr gut gelungen. Zwei grundsätzliche Aber: Man hat es nicht geschafft, wirkungsvolle europäische Krisenmechanismen aufzusetzen. Also das Erkennen, dass wir nur gemeinsam gestärkt aus dieser Krise hervorgehen können. Und zweitens der fehlende Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Politik.



Was schwebt Ihnen da vor?

Man separiert viel zu sehr, statt zusammenzuführen. Die Regulatoren müssen neue Spielregeln erfinden. Die Banken stehen weiter in der Schmuddelecke. Die Realwirtschaft steht weit abseits und will nicht mit uns vermengt werden. Und die Politik schaut sich das Ganze aus einer relativ weiten Distanz an. Und in Wirklichkeit hat man es bis heute nicht geschafft zu diesem Schulterschluss zu kommen. Darunter verstehe ich einen Mechanismus, in dem gemeinsames Krisenmanagement greift, statt der bisherigen sehr personenbezogenen, ho-ruck-artigen Politik, mit wenig nachhaltiger Konsequenz.



Aber selbst die Banken unter einander trauen einander doch nicht mehr über den Weg. Jetzt gibt es den politisch heiklen Vorschlag, dass der Euro-Rettungsschirm auch Banken, die sich in Schieflage befinden, auffangen soll. Hilfreich?

Diesen Vorschlag sehe ich durchaus kritisch. Er lenkt wieder davon ab, die Hausaufgaben zu machen. Das ist eine Parallele zum Euro-Bond. Was wir brauchen, sind klare einheitliche Spielregeln für alle europäischen Banken auf regulatorischer Ebene unter verstärkter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen Kundenbank und Investmentbank. Stattdessen zielt der von Ihnen zitierte Vorschlag wieder nur auf eine nachträgliche Symptombehandlung. Wir verabreichen immer Kopfwehpulver.



Eurobonds, Wirtschaftsregierung, Zweiteilung der Eurozone bis hin zu den Vereinigten Staaten von Europa. Was macht Sinn?

Ich bin ein großer Fan davon, dass sich alle EU-Mitgliedsstaaten gemeinsame Spielregeln geben, aber sich auch Sanktionen unterwerfen, wo man wirkliche Konsequenzen spürt, nicht nur symbolische Strafzahlungen.



Das bedeutet?

Das kann die Reduktion oder den zeitweisen Entzug von Stimmrechten bedeuten. Wir spielen nach gemeinsamen Spielregeln, und wer nicht regelkonform spielt bekommt die blaue Karte des Zeitausschlusses. Die Vereinigten Staaten von Europa würden für meine Begriffe zu weit gehen. Die Verantwortung der nationalen Parlamente darf nicht infrage gestellt werden, ganz im Gegenteil. Die Politik muss auf jeder Ebene ein ausreichendes Commitment zeigen, diese Krise zu lösen.



Die Griechenland-Krise könnte zehn Jahre dauern, sagt die Notenbank. Wird die Krise zum Dauerzustand?

Solange wir uns nicht auf neue gemeinsame Spielregeln einigen, die die Märkte akzeptieren, weil wir sie ernst meinen und nötigenfalls Konsequenzen ziehen, solange wird die Krise ein Dauerzustand sein. Danach kann man über Dinge wie einen größeren Haircut für Griechenland debattieren. Aber zuerst muss es klare Spielregeln geben. Sonst laden wir nur wieder die Spekulanten ein.



Ist Ihr Konzern, die UniCredit-Gruppe, ein Übernahmekandidat? Der Aktienkurs ist im Keller.

Nein, sicher nicht. Wenn es heute einen Markt nicht gibt, dann den Markt, Banken zu kaufen.



Wie sehr belastet die Gaddafi-Geschichte? Das alte libysche Regime hat ja ein maßgebliches Aktienpaket an UniCredit erworben ...

Gar nicht, weil es klare Regeln auf der Ebene der EU und der Vereinten Nationen gibt (das Kapital und die Stimmrechte wurden eingefroren, Anm. ). Jetzt geht es darum, mit der neuen Regierung zu neuen Vereinbarungen zu kommen. Das sehen wir sehr positiv, weil es hier ein sehr großes Interesse gibt, zu einem zivilisierten Neuanfang zu kommen.