Meinl Bank schießt sich auf Staatsanwalt ein

Im Ermittlungsverfahren rund um die Anlegeraffäre Meinl European Land (MEL) liefert sich die Meinl Bank weiterhin ein fragwürdiges Scharmützel mit der Staatsanwaltschaft Wien. In 22 Fällen soll die Anklagebehörde die Verfahrensrechte der Meinl Bank und ihrer verdächtigen Banker verletzt haben, behauptet Bank-Vorstand Peter Weinzierl. Er fordert die Einstellung des Verfahrens. Fakt ist: Die Meinl Bank punktete jetzt vor Gericht mit einer Beschwerde gegen die Beschränkung der Akteneinsicht. Am Ermittlungsverfahren selbst ändert diese Entscheidung laut Insidern aber nichts.

Die Meinl Bank hat im Mai 2013 einen Einspruch wegen Rechtsverletzung bei Gericht eingebracht, weil ihr die Staatsanwaltschaft Wien in zwei Zwischenberichten des ermittelnden Landeskriminalamtes Niederösterreich die Einsicht verweigert hatte. In einem Fall wurde das damit begründet, dass dieser Zwischenbericht der Vorbereitung der Hausdurchsuchung in der Meinl Bank Ende November 2012 gedient hatte und eine früher gewährte Akteneinsicht „den Zweck des Ermittlungsverfahrens gefährdet hätte“. Denn: Die verdächtigen Banker hätten laut Staatsanwaltschaft Wien dann gewusst, „welche konkreten Ermittlungsergebnisse vorliegen und welche Beweismittel noch notwendig seien“. „Bei einer derartigen Kenntnisstand sei zu befürchten, dass wesentliche Beweismittel beiseite geschafft wurden“, argumentierte die Anklagebehörde.

Mit fünf Monaten Verzögerung hat die Staatsanwaltschaft diese Aktenteile aber dann doch zur Einsicht freigegeben. Laut Richterin Bettina Deutenhauser stellte die stark verspätete Freigabe eine Rechtsverletzung dar. Denn: Die Beschränkung der Akteneinsicht müsse detailliert begründet sein. „Bloße kriminaltaktische Erwägungen, wie die Befürchtung, der Beschuldigte werde nicht mehr unbeeinflusst aussagen, reichen nicht als Begründung“, heißt es in dem 19 Seiten starken Beschluss. Auch hätte man es durch die verzögerte Freigabe „schlichtweg verunmöglicht, dass sich die Banker zu den angeordneten Zwangsmaßnahmen ( Hausdurchsuchung) vollumfänglich äußern können“. Richterin Deutenhauser fügte aber dazu, dass die vorläufige Verweigerung der Akteneinsicht die Bank nicht daran gehindert hatte, eine Beschwerde gegen die Hausdurchsuchung beim Oberlandesgericht einzulegen.