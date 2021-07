Casinos-Konzessionen: Newcomer steigen ins Spiel ein

Bei der Casag, die in Wien gut mit ihrem Standort in der Kärntner Straße verdient, vermutet man handfeste politische Interventionen. Der ministeriumsinterne Expertenbeirat unter der Leitung von Sektionschef Wolfgang Nolz hatte die Casinos Austria ursprünglich für alle drei Lizenzen favorisiert (was Nolz am Samstag dementierte: siehe Reaktion unten).

Im Vergabeverfahren gaben auch die Bundesländer Wien und Niederösterreich eine Stellungnahme ab. Die mächtigen Landeschefs Erwin Pröll (VP), und Michael Häupl (SP), haben durchaus ihre eigenen Interessen. Die Novomatic ist einer der größten Arbeitgeber in Niederösterreich, die Konzernzentrale des rund 20.000 Mitarbeiter großen Imperiums ist in Gumpoldskirchen angesiedelt. Für Novomatic-General Franz Wohlfahrt ist die Zentrale durch die Lizenzen „nachhaltig abgesichert“, zusätzlich werden 500 Mitarbeiter aufgenommen.