Casinos Aufsichtsrat gibt grünes Licht für drastisches Sparprogramm

Die Emotionen gingen beim Sonderaufsichtsrat der Casinos Austria hoch. Für die 12 Inlandscasinos des teilstaatlichen Glücksspielkonzerns geht es ums Überleben. „Existenzielles Risiko ohne Optimierungsmaßnahmen durch nachhaltig negative Ergebnisse“, heißt es im Sanierungsprogramm ReFIT.

Konzernchefin Bettina Glatz-Kremsner legte dem Aufsichtsrat das gemeinsam mit McKinsey (Honorar knapp 500.000 Euro) ausgearbeitete, härteste Maßnahmenpaket in der Geschichte des Unternehmens vor. Sie ist im Vorstand für die schwierigen Casinos hauptzuständig, ihr tschechischer Kollege Martin Skopek ist für die Tochter und Cashcow Lotterien verantwortlich.

Der Aufsichtsrat stimmte nach mehr als fünf Stunden Diskussionen ReFIT zu und beauftragte den Vorstand, das Programm umzusetzen.

Jeder vierte Job soll abgebaut werden, in Summe (inklusive Teilzeitkräften) sind vermutlich mehr als 500 Mitarbeiter betroffen, der KURIER berichtete. Die Betriebspensionen werden gekürzt. Ausgenommen davon sind die Luxusrenten der ehemaligen Vorstände, die sich durch Einzelvereinbarungen fein abgesichert haben. Bei den Gehältern drohen Kürzungen bis zu 25 Prozent.

Wie beispielsweise auch bei der staatlichen Flugsicherung Austro Control hat sich in der Casag ein Zwei-Klassen-System etabliert. Nach 2006 eingetretene Mitarbeiter erhalten deutlich weniger als ihre älteren Kollegen und können auch leichter gekündigt werden. Bei den Managern soll ebenfalls hinein geholzt und jeder Dritte abgebaut werden. Jedes Casino hat einen Direktor und darunter zwei weitere Managementebenen.

Die Staatsholding ÖBAG, die ein Drittel am Casag-Konzern hält, hat sich für den Problemfall Casag Glücksspiel-Expertise von außen geholt. Der in der internationalen Gaming-Szene gut bekannte Luke Alvarez wurde als Berater angeheuert. Der ehemalige Berater bei Boston Consulting ist seit 28 Jahren in der Branche und machte viel Geld mit der Gründung und dem Verkauf des digitalen Gaming-Unternehmens Inspired Entertainment. Seit 2018 scheint Alvarez als Chairman eines in Gibraltar domizilierten Online-Anbieters auf.

Es sind ausgerechnet die mit Konzessionen in Gibraltar oder Malta agierenden Online-Firmen, die der Casag im Internet-Business zusetzen. Alvarez soll es gelungen sein, die Stimmung zwischen der Staatsholding, dem tschechischen Mehrheitseigentümer Sazka Group und dem Unternehmen zu verbessern, ist zu hören.

Ohne tiefgreifende Maßnahmen kalkuliert das Management mit einem kumulierten Verlust bis 2024 von mehr als 150 Millionen Euro.