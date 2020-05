Cameron: "EU-Finanzsteuer wäre verrückt"

Über ein solches Projekt in einer Zeit zu beraten, in der "wir kämpfen, damit unsere Wirtschaften wachsen, ist ganz einfach verrückt", sagte der Briten-Premier. Die Europäische Kommission habe eine Analyse erstellt, die ergebe, dass die Wirtschaftskraft der Eurozone nach der Einführung einer Transaktionssteuer stark gedrosselt würde. Die Steuer würde fast 500.000 Arbeitsplätze kosten und dazu führen, dass bis zu 90 Prozent bestimmter Finanzdienstleistungen aus Europa abgezogen würden. Was Cameron nicht sagte: Der Großteil dieser Finanzdienstleister hat seinen Sitz in der Londoner City. Nach Ansicht des britischen Premiers sind allerdings die bereits bestehenden Belastungen für den Finanzsektor wie Bankensteuer und Gebühren ausreichend, um auch diesen Sektor an den Kosten der Krise zu beteiligen.

Cameron sparte bei seiner Rede auch nicht mit Kritik am Euro-Krisenmanagement. "Da und dort rumzubasteln reicht nicht mehr. Wir müssen kühn und mutig sein und nicht ängstlich und zögerlich." Großbritannien wolle, dass die EU erfolgreich sei. Dem Fiskalpakt könne er aber nicht zustimmen, da Großbritanniens Forderungen nicht berücksichtigt worden seien. Der EU-Fiskalpakt soll beim EU-Gipfel am Montag ohne Großbritannien beschlossen werden.