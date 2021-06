Buwog im ersten Quartal mit weniger Gewinn

Der börsennotierte Wiener Wohnimmobilienkonzern Buwog hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 ein Konzernergebnis von 83,9 Mio. Euro erzielt - um 13,1 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Unternehmen heute, Mittwoch, mitteilte. Die Mieteinnahmen legten um 6,8 Prozent auf 52,7 Mio. Euro zu.

Beim operativen Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA), bereinigt um Bewertungseffekte und Periodenverschiebungen, gab es einen Rückgang um 9,6 Prozent auf 39,2 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) sank im ersten Quartal um 17 Prozent auf 102,2 Mio. Euro.

Anfang August hatte die Buwog selbst bereits bekanntgegeben, dass sie für das erste Viertel des laufenden Geschäftsjahres aufgrund der positiven Marktentwicklung vor allem in Deutschland ein Neubewertungsergebnis in Höhe von 148 Mio. Euro erwarte - tatsächlich sind es 146,5 Mio. Euro, nach 16 Mio. im ersten Jahresviertel des vorigen Geschäftsjahres. Der Fair Value der Bestandsimmobilien erhöhte sich seit dem Bilanzstichtag des Geschäftsjahres 2015/16 um 3,7 Prozent auf rund 3,9 Mrd. Euro.